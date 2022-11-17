Чудесная малышка! Сестра Фриске показала забавное видео с дочкой-пухляшкой

Сестра Жанны Фриске, Наталья, много лет мечтала стать мамой, но не могла выносить ребенка. В этом году заветное желание девушки исполнилось: она родила дочь Луну.
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Наталья души не чает в долгожданной наследнице и с удовольствием показывает ее поклонникам. В новом ролике она запечатлела малышку во время игры. Луна пряталась под одеяло и задорно смеялась.
«Ку-ку! Дочь, ты где? Вот она. Нашлась моя булочка», — подыграла девочке счастливая мама.
Напомним, Наталья несколько лет была замужем за сотрудником МЧС Сергеем Вшивковым. К сожалению, дети в браке так и не появились. У Фриске несколько раз были выкидыши. В итоге врачи выявили у пары генетическую несовместимость.
После развода Наталье удалось стать мамой с помощью ЭКО. Имя отца дочки она до сих пор не раскрыла.