Под чутким руководством бабушки: Валерия показала совместную с внучкой игру на фортепиано

Пока младший сын певицы Валерии вместе с женой заняты бизнесом, сама знаменитость нянчится с внучкой.

Малышка Селин учится у своей бабушки игре на музыкальном инструменте. Девочке еще нет двух лет, но она уже читает стихи, знает буквы и пытается аккомпанировать вместе с бабулей.

Валерия гордится своей внучкой и с удовольствием ждет ее у себя в гостях. Знаменитость записала умилительный ролик для матери Селин. А та в свою очередь опубликовала его у себя в микроблоге.