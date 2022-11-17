Под чутким руководством бабушки: Валерия показала совместную с внучкой игру на фортепиано

Пока младший сын певицы Валерии вместе с женой заняты бизнесом, сама знаменитость нянчится с внучкой.
Малышка Селин учится у своей бабушки игре на музыкальном инструменте. Девочке еще нет двух лет, но она уже читает стихи, знает буквы и пытается аккомпанировать вместе с бабулей.
Валерия гордится своей внучкой и с удовольствием ждет ее у себя в гостях. Знаменитость записала умилительный ролик для матери Селин. А та в свою очередь опубликовала его у себя в микроблоге.
Лиана Шульгина отметила, что у Селин продолжают резаться зубки. Несмотря на это, девочка ведет активный образ жизни.
«Кстати, малышке уже лучше. Так ничего и не проявилось. Сейчас лезут клыки, но температура для них все равно была высокая. Поехала гостить к Валерии и Иосифу», — прокомментировала Шульгина.
Напомним, ранее тетя Селин Шульгиной понянчилась с малышкой.