Под чутким руководством бабушки: Валерия показала совместную с внучкой игру на фортепиано

Валерия с внучкой

Валерия с внучкой Селин. Фото: соцсети

Исполнительница позвала Селин Шульгину вместе с ее няней к себе в гости.

Пока младший сын певицы Валерии вместе с женой заняты бизнесом, сама знаменитость нянчится с внучкой.

Малышка Селин учится у своей бабушки игре на музыкальном инструменте. Девочке еще нет двух лет, но она уже читает стихи, знает буквы и пытается аккомпанировать вместе с бабулей.

Валерия гордится своей внучкой и с удовольствием ждет ее у себя в гостях. Знаменитость записала умилительный ролик для матери Селин. А та в свою очередь опубликовала его у себя в микроблоге.

Лиана Шульгина отметила, что у Селин продолжают резаться зубки. Несмотря на это, девочка ведет активный образ жизни.

«Кстати, малышке уже лучше. Так ничего и не проявилось. Сейчас лезут клыки, но температура для них все равно была высокая. Поехала гостить к Валерии и Иосифу», — прокомментировала Шульгина.

Напомним, ранее тетя Селин Шульгиной понянчилась с малышкой.

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