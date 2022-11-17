В белых кружевах и шелках: Ирина Шейк вышла в свет без белья, не скрыв округлых прелестей фигуры

17 ноября Ирина отправилась на вечеринку, на которую ее пригласил фотограф Стивен Майзел. Для появления на публике топ-модель облачилась в шелковое платье-сорочку и кружевные белые колготки. Лук дополнили босоножки в тон на шпильке. Примечательно, что Шейк отказалась от нижнего белья. Она засветила округлую грудь.

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