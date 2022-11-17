В белых кружевах и шелках: Ирина Шейк вышла в свет без белья, не скрыв округлых прелестей фигуры

Ирина Шейк давно покорила мировые подиумы. Она живет в Нью-Йорке и редко пропускает громкие мероприятия. Это осенью модель участвовала в показах мод. Каждый раз она представала в женственных нарядах. А папарацци все чаще ловят ее на улице в компании экс-возлюбленного Брэдли Купера. Они так тепло общаются, что даже появились слухи, что якобы голливудский актер готов завести с ней второго ребенка.
17 ноября Ирина отправилась на вечеринку, на которую ее пригласил фотограф Стивен Майзел. Для появления на публике топ-модель облачилась в шелковое платье-сорочку и кружевные белые колготки. Лук дополнили босоножки в тон на шпильке. Примечательно, что Шейк отказалась от нижнего белья. Она засветила округлую грудь.
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Ирина Шейк. Фото: соцсети звезды
Поклонники были сражены тем, как выглядит Шейк. Многие восхитились ее провокационным образом. А некоторые даже заподозрили ее в беременности. «Ирина Шайхлисламова — богиня. Не согласен — молчать!», «Животик или мне показалось?», «Это самая красивая женщина на планете», «Хороша», «Без белья наряд особенно пикантно выглядит», — стали писать пользователи Сети.