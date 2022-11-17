«Не ждите, потом будет поздно!»: сын актрисы Яны Поплавской отправляется на фронт (видео)

Знаменитая советская и российская актриса Яна Поплавская 17 ноября сообщила о том, что ее 37-летний сын Клим мобилизовался и в настоящее время проходит спецподготовку.

«Старший сын! Клим Поплавский. Гудермес. Проходит специальную военную подготовку в Российском университете спецназа», — написала Яна в своем Telegram-канале.

Она опубликовала видео, на котором актер и режиссер Поплавский запечатлен в военной форме и держит в руках автомат.

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