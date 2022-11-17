«Не ждите, потом будет поздно!»: сын актрисы Яны Поплавской отправляется на фронт (видео)

Знаменитая советская и российская актриса Яна Поплавская 17 ноября сообщила о том, что ее 37-летний сын Клим мобилизовался и в настоящее время проходит спецподготовку.
«Старший сын! Клим Поплавский. Гудермес. Проходит специальную военную подготовку в Российском университете спецназа», — написала Яна в своем Telegram-канале.
Она опубликовала видео, на котором актер и режиссер Поплавский запечатлен в военной форме и держит в руках автомат.
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На видео Клим призвал всех мужчин, которые способны воевать, не ждать, когда беда придет в их дома, в дома брата или соседа, а уже сейчас начинать готовиться и ехать на фронт. По словам мужчины, сейчас существует много специальных курсов, где готовят к участию в боевых действиях.
«Не ждите, потом будет поздно! За нами правда, с нами Бог!» — говорит Поплавский.