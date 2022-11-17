«Снова врет»: Собчак удаляет комментарии в соцсетях о гражданстве и «Ростехе»

Журналистка и блогер Ксения Собчак сегодняшним постом с извинениями в адрес главы «Ростеха» Сергея Чемезова навлекла на себя гнев многих подписчиков. Людей возмутило то, что Ксения публично открестилась от своих сотрудников, при том что, как заявил их адвокат Кирилл Суханов, Ариан Романовский и Тамерлан Бигаев всего лишь выполняли распоряжения своей начальницы.

Этот пост Собчак разместила на канале «Кровавая барыня», где отключена возможность оставлять комментарии.

Позже она решила наладить контакт с народом и переместилась в свой личный канал «Собчак».

«Друзья, как вы тут?» — спросила она.

Подписчики тут же начали отвечать звезде. И вскоре обнаружили, что многие комментарии с вопросами, касающимися ее израильского гражданства или дела о вымогательстве, куда-то исчезают.

«Чистка комментариев?», «А куда комментарии деваются?», «Комментарии кто-то чистит» — фразы такого характера можно встретить под ее постом.

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