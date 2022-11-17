«Они предатели! Обманули людей»: Будина разнесла сбежавших за границу звезд

Ольга Будина дала интервью Вячеславу Манучарову. В числе прочего 47-летняя актриса высказалась о коллегах по шоу-бизнесу, которые отказались поддержать Россию в сложное время и сбежали за границу.

Звезда отметила, что многие артисты согласны с ее мнением.

«Мы относимся к ним как к предателям. Они предатели, потому что они не просто уехали, они громко хлопнули дверью. Они оказались на противоположной стороне», — высказалась Ольга.

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