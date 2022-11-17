Михаил Боярский впервые высказался о покинувших Россию артистах

Актер успевает работать, нянчить внуков и следить за ситуацией, которая происходит вокруг. Звезда фильмов «Д’Артаньян и три мушкетера», «Собака на сене», «Тарас Бульба» дал понять, что сам бы не уехал из страны, поэтому на эмиграцию коллег он старается не обращать внимания.

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