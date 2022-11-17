«Решила нажиться на его костях»: вдове Пьера Нарцисса отвесили обидную оплеуху

Пьер Нарцисс с экс-женой Валерией. Фото: Global Look Press

Пьер Нарцисс с экс-женой Валерией. Фото: Global Look Press

Экс-супруга певца поскандалила с его бывшей возлюбленной.

Пьер Нарцисс скончался около пяти месяцев назад, однако вокруг трагедии до сих пор бушуют скандалы. В их эпицентре оказались бывшая жена певца Валерия Калачева и его экс-возлюбленная Ксения Грин.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль». 

На вечере памяти в честь артиста девушки даже подрались. По словам Ксении, Валерия неожиданно налетела на нее, чтобы устроить скандал и пропиариться.  

«Она хочет быть ведущей, певицей. Но не понимает, что без таланта достичь этого невозможно. Она занимается черным пиаром. Они с Пьером были в разводе с 2017 года, а после его смерти Валерия решила нажиться на его костях», — заявила Грин Prozvezd.

Напомним, после смерти Нарцисса Калачева действительно начала пытаться строить карьеру певицы. Женщина сообщила, что об этом ее попросил покойный экс-супруг, явившись во сне.

Читайте также