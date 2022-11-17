«Решила нажиться на его костях»: вдове Пьера Нарцисса отвесили обидную оплеуху

Пьер Нарцисс скончался около пяти месяцев назад, однако вокруг трагедии до сих пор бушуют скандалы. В их эпицентре оказались бывшая жена певца Валерия Калачева и его экс-возлюбленная Ксения Грин.

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На вечере памяти в честь артиста девушки даже подрались. По словам Ксении, Валерия неожиданно налетела на нее, чтобы устроить скандал и пропиариться.