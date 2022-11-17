Оделись в одном стиле: Саша Савельева привела подросшего сына Сафонова на баскетбольную площадку (фото)

Не так давно Савельева похвасталась, что купила много теплых нарядов для наследника. Сама певица тоже любит быть одетой с иголочки. Она зачастую демонстрирует трендовые луки. На этот раз артистка отправилась на прогулку с сыном, надев тренч цвета хаки и брюки канареечного цвета. В одном стиле с ней был одет Леон.

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Саша засняла мальчика, который играл на баскетбольной площадке. Он был в толстовке и брюках. В руках малыш нес мячик.