Оделись в одном стиле: Саша Савельева привела подросшего сына Сафонова на баскетбольную площадку (фото)

Саша Савельева является бывшей участницей группы «Фабрика». Она уже давно состоит карьеру на сцене. Уже 12 лет артистка счастлива в браке с Кириллом Сафоновым. Долгое время о детях они не думали, но в 2019 году у них появился первый общий ребенок Леон. Первое время звезда даже не выступала, посвятив всю себя семье. При этом она быстро вернулась в форму.
Не так давно Савельева похвасталась, что купила много теплых нарядов для наследника. Сама певица тоже любит быть одетой с иголочки. Она зачастую демонстрирует трендовые луки. На этот раз артистка отправилась на прогулку с сыном, надев тренч цвета хаки и брюки канареечного цвета. В одном стиле с ней был одет Леон.
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Саша засняла мальчика, который играл на баскетбольной площадке. Он был в толстовке и брюках. В руках малыш нес мячик.
«Как распознать в детях потенциал на будущее, если ребенку интересно все?» – написала она.
Поклонники восхитились кадрами. Многие отметили, что сын Сафонова подрос и оценили его модную стрижку под горшок. «Он у вас классный», «Наверное Леон пошел в папу», «Таланты проявятся, нужно следить», «Красивый такой модник», «Какой классный стиль у вас», «Ну спорт, творчество. Пусть все пробует», — стали писать пользователи Сети.
Саша Савельева с сыном. Фото: соцсети звезды