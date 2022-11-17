Все насквозь видно! Рудова засветила свои прелести в «голом» топе без лифчика

Наталья Рудова много сил прикладывает к поддержанию идеальной фигуры. Звезда сериала «Татьянин день» регулярно тренируется и строго следит за питанием, благодаря чему может похвастаться точеными формами.

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В новом видео в соцсети актриса показала свое подтянутое тело во всей красе, надев миниатюрные джинсовые шорты и едва заметный нюдовый топ. Наталья отказалась от бюстгальтера, в деталях продемонстрировав пышную грудь под тонкой тканью.