Все насквозь видно! Рудова засветила свои прелести в «голом» топе без лифчика

Наталья Рудова. Global Look Press

Наталья Рудова. Global Look Press

Актриса покрасовалась на видео.

Наталья Рудова много сил прикладывает к поддержанию идеальной фигуры. Звезда сериала «Татьянин день» регулярно тренируется и строго следит за питанием, благодаря чему может похвастаться точеными формами.

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В новом видео в соцсети актриса показала свое подтянутое тело во всей красе, надев миниатюрные джинсовые шорты и едва заметный нюдовый топ. Наталья отказалась от бюстгальтера, в деталях продемонстрировав пышную грудь под тонкой тканью.

Напомним, Рудову частенько пытаются уличить в увеличении бюста. Сама звезда категорически отрицает, что обращалась к пластическому хирургу, и уверяет, что ее формы являются полностью натуральными. 

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