«Нам всем будет его не хватать!»: Авербух и Туктамышева скорбят по Александру Горшкову

Представители мира отечественного фигурного катания сегодня оплакивают знаменитого фигуриста Александра Горшкова. Олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира и Европы скончался в Москве в возрасте 76 лет.

На известие о смерти Горшкова отреагировал его молодой коллега, фигурист, хореограф и продюсер Илья Авербух. По его словам, Александр Георгиевич — великий спортсмен, человек-легенда, давший фигурному катанию столько, что это не уместится в одном предложении.

«Именно благодаря Людмиле Пахомовой и Александру Горшкову танцы на льду стали олимпийским видом спорта. Работа Александра Георгиевича и после завершения карьеры была колоссальная. Долгие годы он был президентом Федерации фигурного катания России. Всегда отстаивал наших ребят! Наши победы в том числе и заслуга Александра Горшкова», — написал Илья.

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