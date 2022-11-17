«Такую грех не взять в жены»: беременная Лиза Моряк в пышном платье предстала с Сариком Андреасяном в ЗАГСе (фото)

С утра Моряк начала собираться в ЗАГС. Пара на машине отправилась во Дворец бракосочетания. Невеста была в пышном белом платье с рукавами-фонариками. Даже наряд принцессы не скрыл уже округлившийся живот. Она решила накрутить короткие волосы и сделать небрежную укладку. Сарик был в кремовом костюме и рубашке. Пара не скрывала радости, когда обменивалась кольцами.

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