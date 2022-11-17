«Такую грех не взять в жены»: беременная Лиза Моряк в пышном платье предстала с Сариком Андреасяном в ЗАГСе (фото)

Сарик Андреасян много лет строит карьеру в кино. Он является режиссером картин «Любовь в городе ангелов», «Чикатило». Также в его копилке есть и актерские работы. Уже три года он встречается с коллегой Лизой Моряк. Не так давно стало известно, что она беременна. А 17 ноября влюбленные решили узаконить свои отношения.
С утра Моряк начала собираться в ЗАГС. Пара на машине отправилась во Дворец бракосочетания. Невеста была в пышном белом платье с рукавами-фонариками. Даже наряд принцессы не скрыл уже округлившийся живот. Она решила накрутить короткие волосы и сделать небрежную укладку. Сарик был в кремовом костюме и рубашке. Пара не скрывала радости, когда обменивалась кольцами.
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Лиза Моряк и Сарик Андреасян. Фото: соцсети звезды
«Моя официальная жена, хотя я отношусь спокойно ко всем официальным регалиям, но моей девочке это важно! Я горжусь своей женой! Красивая, смелая, талантливая, смешная! Такую грех не взять в жены и грех не любить! Да и что тут скромничать, повезло ей со мной!
Говорят, что она может отжать у меня 50% моего будущего состояния! Хорошо, что купил машину до росписи! Люблю тебя», — написал жених в соцсетях.
Молодоженов поздравили многие звезды. «Ура! Долгой и счастливой жизни молодой и красивой семье!» — заявил Евгений Петросян. «Ты давай тут, не скромничай! Я у тебя очень завидная невеста! Чего стоит квартира в Дубае», — заявила сама Моряк.
Лиза Моряк и Сарик Андреасян. Фото: соцсети звезды