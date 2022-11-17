«До чего же он хорошенький»: двухлетний сын Петросяна очаровал публику

Татьяна Брухунова и Евгений Петросян души не чают в сыне Вагане. Пара пока не показывает лицо двухлетнего наследника в анфас, зато иногда публикует его снимки, снятые в профиль.
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На новом фото в соцсети Татьяна запечатлела Вагана за столом. Мальчик с любопытством протянул руку к букету цветов.
«Сколько фотографий хранит память вашего телефона? У меня 62 176», — написала Брухунова.
Ваган Петросян. Фото: соцсети
Пользователи Сети восхитились кадром.
«До чего же он хорошенький»; «Очаровательный малыш»; «Папино счастье! Евгений Ваганович, наверное, переживает вторую молодость»; «Когда же вы уже покажите его личико, очень хочется увидеть», — высказались они.