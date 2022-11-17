«До чего же он хорошенький»: двухлетний сын Петросяна очаровал публику

Татьяна Брухунова и Евгений Петросян души не чают в сыне Вагане. Пара пока не показывает лицо двухлетнего наследника в анфас, зато иногда публикует его снимки, снятые в профиль.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

На новом фото в соцсети Татьяна запечатлела Вагана за столом. Мальчик с любопытством протянул руку к букету цветов.