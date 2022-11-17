Огромный бюст и черные кудри: Юлия Михалкова станцевала перед зеркалом в новом образе (видео)

Актриса Юлия Михайлова в четверг предстала перед своими подписчиками в новом образе: в зеленом платье с увеличенным бюстом и пятой точкой, с черным ремнем на осиной талии и в черных ботинках. Привычные волосы Юлии заменил парик с черными кудрями.

В таком виде актриса встала перед зеркалом и под «Цыганскую венгерку» исполнила зажигательный тенец. Видео с танцем экс-звезда «Уральских пельменей» опубликовала в своем аккаунте в соцсети.

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