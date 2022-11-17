«Действия моих коллег нанесли вред»: Собчак публично извинилась перед Чемезовым

Недавно вокруг Ксении Собчак разгорелся громкий скандал. Коммерческий директор ее холдинга «Осторожно Media» Кирилл Суханов, а также Ариан Романовский и Тамерлан Бигаев стали фигурантами уголовного дела о вымогательстве крупной суммы денег у главы «Ростеха» Сергея Чемезова.
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Телеведущая долго пыталась отмалчиваться на резонансную тему, однако в итоге высказалась. Она сообщила, что ее коллегам были предъявлены серьезные обвинения, сейчас они находятся в СИЗО.
«Политического контекста тут нет. Знаю, что ребята искренне сожалеют о произошедшем. Их судьбу будет решать суд. Верю, что правоохранительные органы проявят сочувствие и снисхождение», — написала Ксения в Telegram.
Также журналистка публично обратилась к Чемезову.
«Искренне сожалею, что действия моих коллег нанесли вред Сергею Викторовичу, приношу ему свои извинения», — заявила Собчак.