«Действия моих коллег нанесли вред»: Собчак публично извинилась перед Чемезовым

Недавно вокруг Ксении Собчак разгорелся громкий скандал. Коммерческий директор ее холдинга «Осторожно Media» Кирилл Суханов, а также Ариан Романовский и Тамерлан Бигаев стали фигурантами уголовного дела о вымогательстве крупной суммы денег у главы «Ростеха» Сергея Чемезова.

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Телеведущая долго пыталась отмалчиваться на резонансную тему, однако в итоге высказалась. Она сообщила, что ее коллегам были предъявлены серьезные обвинения, сейчас они находятся в СИЗО.