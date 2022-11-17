Работу сохранил: пропавший Дмитрий Нагиев нашелся на съемках

Дмитрий Нагиев не раз снимался в кино и сериалах. Также уже длительное время он ведет шоу на телевидении. Однако осенью стартовал новый сезон шоу «Голос. Дети». Примечательно, что почти год назад свою карьеру он поставил на паузу. Артист лишь несколько раз выходил на связь. Он сообщил, что находится в России и никуда уезжать не собирается.
Но работу в театре Нагиев сохранил. Уже в ноябре он выйдет на сцену со своим спектаклем «Кыся», а потом поедет с гастролями в Санкт-Петербург. В обществе также обсуждают, что актера можно увидеть на афишах.
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А также знаменитая блогерша Настя Ивлеева призналась, что Дмитрий уже снимается в новом проекте, а значит, его скоро увидят зрители. Только она не стала делиться подробностями.
«И это еще малая часть того, как живет и существует Дмитрий Нагиев. Мы тут, понимаете ли, на табуретках, на ногах весь день», — отметила она.
Поклонники считают, что Дмитрий подписал хороший контракт и теперь его отрабатывает. Напомним, что ранее музыкальный продюсер Первого канала Юрий Аксюта пояснил, что телеведущему просто дали отдохнуть.