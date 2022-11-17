Работу сохранил: пропавший Дмитрий Нагиев нашелся на съемках

Но работу в театре Нагиев сохранил. Уже в ноябре он выйдет на сцену со своим спектаклем «Кыся», а потом поедет с гастролями в Санкт-Петербург. В обществе также обсуждают, что актера можно увидеть на афишах.

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А также знаменитая блогерша Настя Ивлеева призналась, что Дмитрий уже снимается в новом проекте, а значит, его скоро увидят зрители. Только она не стала делиться подробностями.

«И это еще малая часть того, как живет и существует Дмитрий Нагиев. Мы тут, понимаете ли, на табуретках, на ногах весь день», — отметила она.

Поклонники считают, что Дмитрий подписал хороший контракт и теперь его отрабатывает. Напомним, что ранее музыкальный продюсер Первого канала Юрий Аксюта пояснил, что телеведущему просто дали отдохнуть.