Скандал не закончен: Кевина Спейси обвинили еще в семи эпизодах домогательств к мужчине

У поклонников 63-летнего американского актера Кевина Спейси на этой неделе появился еще один повод разочароваться в нем как в человеке. Прокуратура Великобритании, которая ранее уже занималась обвинениями в совершении сексуальных преступлений, выдвинутых в отношении двухкратного обладателя «Оскара», сообщила о расследовании еще семи подобных эпизодов.

В пресс-релизе ведомства говорится о том, что дело касается периода с 2001 по 2004 год. Новый обвинитель утверждает, что Спейси трижды домогался его и трижды изнасиловал. Последний, седьмой эпизод, характеризуется как «принуждение человека к сексуальной активности без его согласия».

Ранее в 2022 году Кевину Спейси предъявили пять обвинений в преступлениях сексуального характера, совершенных с марта 2005 года по август 2008 года в Лондоне, а также в 2013 году на западе Англии. Напомним, что Спейси в то время был художественным руководителем лондонского театра «Олд Вик».

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