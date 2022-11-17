Скандал не закончен: Кевина Спейси обвинили еще в семи эпизодах домогательств к мужчине

У поклонников 63-летнего американского актера Кевина Спейси на этой неделе появился еще один повод разочароваться в нем как в человеке. Прокуратура Великобритании, которая ранее уже занималась обвинениями в совершении сексуальных преступлений, выдвинутых в отношении двухкратного обладателя «Оскара», сообщила о расследовании еще семи подобных эпизодов.
В пресс-релизе ведомства говорится о том, что дело касается периода с 2001 по 2004 год. Новый обвинитель утверждает, что Спейси трижды домогался его и трижды изнасиловал. Последний, седьмой эпизод, характеризуется как «принуждение человека к сексуальной активности без его согласия».
Ранее в 2022 году Кевину Спейси предъявили пять обвинений в преступлениях сексуального характера, совершенных с марта 2005 года по август 2008 года в Лондоне, а также в 2013 году на западе Англии. Напомним, что Спейси в то время был художественным руководителем лондонского театра «Олд Вик».
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Одним лишь Соединенным Королевством актер не ограничился. В США правоохранительные органы также расследовали несколько обвинений в адрес звезды фильмов «Жизнь Дэвида Гейла» и «Планета Ка-Пэкс». Люди рассказывали о домогательствах со стороны Спейси в 1983, 1986, 1992 годах и позже.
Последние эпизоды имели место совсем недавно. Массажист актера заявил, что во время двух сеансов домашнего массажа в 2016 году актер заставлял его прикасаться к своим гениталиям. Это дело было прекращено, так как обвинитель в 2019 году скончался.
В том же году, по данным следствия, Спейси приставал к 18-летнему сыну журналистки Хизер Унру на американском острове Нантакет в штате Массачусетс. Он купил тинейджеру несколько бокалов пива, а затем, когда тот опьянел, принялся его ощупывать.