«Невероятной души человек»: Татьяна Навка почтила память выдающегося фигуриста Александра Горшкова

Известная фигуристка Татьяна Навка почтила в социальных сетях память легенды фигурного катания Александра Горшкова, умершего 17 ноября.

«Александр Георгиевич был добрый, интеллигентный и невероятной души человек. Наверное, не найдется ни одного человека, который бы не относился к нему с теплотой и уважением!» — написала спортсменка.

«Пара Людмила Пахомова и Александр Горшков — это непревзойденный и невероятный пример для большинства фигуристов нашей страны, чьи номера любимы и знакомы миллионам людей даже спустя десятилетия! Для меня лично они всегда были легендами и примером выдающихся фигуристов и спортсменов».