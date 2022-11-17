«Невероятной души человек»: Татьяна Навка почтила память выдающегося фигуриста Александра Горшкова

Известная фигуристка Татьяна Навка почтила в социальных сетях память легенды фигурного катания Александра Горшкова, умершего 17 ноября.
«Александр Георгиевич был добрый, интеллигентный и невероятной души человек. Наверное, не найдется ни одного человека, который бы не относился к нему с теплотой и уважением!» — написала спортсменка.
«Пара Людмила Пахомова и Александр Горшков — это непревзойденный и невероятный пример для большинства фигуристов нашей страны, чьи номера любимы и знакомы миллионам людей даже спустя десятилетия! Для меня лично они всегда были легендами и примером выдающихся фигуристов и спортсменов».
Татьяна Навка выразила искренние соболезнования родным Олимпийского чемпиона.
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Напомним, скончавшийся в 76 лет Горшков много лет подряд занимал должность президента Федерации фигурного катания России. В этот день его теплыми словами вспоминают многие спортсмены.