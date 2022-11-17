«Любила, конечно!»: Лисовец проговорился об истинных чувствах Фриске к Шепелеву

Близкий друг ныне покойной экс-солистки группы «Блестящие» Жанны Фриске раскрыл правду о том, какие чувства певица питала к Дмитрию Шепелеву.
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Стилист не сомневается, что отца своего единственного сына Платона поп-дива любила. В противном случае она бы не стала связывать с ним свою судьбу.
«Она бы никогда не была с ним, если бы его не любила. Жанна не такой человек. Она жила исключительно чувствами. И Шепелева, конечно, очень любила», — заверил Влад Лисовец в беседе с MK.ru.