«Это что за бабушка?»: Бородина без макияжа и укладки отметилась в лифте, ужаснув поклонников (фото)

На этот раз Бородина запечатлелась в лифте. Она отказалась от макияжа и укладки. Ее волосы были небрежно присобраны в пучок. Телеведущая облачилась в стеганый бомбер пудрового цвета и джинсы. Свитер с необработанными краями также дополнил кэжуал-образ.

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