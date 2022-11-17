«Это что за бабушка?»: Бородина без макияжа и укладки отметилась в лифте, ужаснув поклонников (фото)

Ксения Бородина много лет ведет шоу «Дом-2». Примечательно, что на съемках с ней часто работают стилисты. Она появляется перед публикой в роскошных нарядах и зачастую тратится на салоны красоты, чтобы ей сделали укладку и макияж. А вот дома ее можно увидеть в пижаме и патчах. Порой и на улицу она может выйти, не наведя марафет.
На этот раз Бородина запечатлелась в лифте. Она отказалась от макияжа и укладки. Ее волосы были небрежно присобраны в пучок. Телеведущая облачилась в стеганый бомбер пудрового цвета и джинсы. Свитер с необработанными краями также дополнил кэжуал-образ.
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На этот раз поклонники ужаснулись. Они привыкли видеть Ксению в роскошных нарядах и с макияжем. А этот образ им не понравился. Многие сравнили ее с бабушкой.
«А что случилось? Где шубы и перчатки из кожи крокодила?», «Даже не узнала, бабуля какая-то», «Без макияжа и узнала не сразу», «Это что за бабушка?», «Теперь видно, что вы обычный человек», «Очень необычно! А почему без косметики?» — стали писать пользователи Сети.
Ксения Бородина. Фото: соцсети звезды