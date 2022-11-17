Влад Лисовец огласил неожиданную версию смерти Жанны Фриске

Влад Лисовец не стал скрывать, что до сих пор не может смириться с тем, что Жанна Фриске так рано ушла из жизни. Однако певица успела оставить свой след — песни, ставшие хитами, роли в кино. Но главная ее гордость — сын Платон, который живет с семьей своего отца Дмитрия Шепелева.
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Говоря о близкой подруге, Влад Лисовец признался, что и сейчас чувствует ее присутствие — так, словно она жива и стоит с ним рядом.
Стилист не сомневается в том, что каждому отмерено свое время. При этом Влад дал понять, что певице многие завидовали. Но перед судьбой все равны. Уберечься от болезни экс-солистка группы «Блестящие» не смогла.
Лисовец поделился мнением, что уход артистки был предначертан свыше.
«Одно дело, когда исчезает со света человек, за спиной у которого плохой багаж. А другое дело, когда уходит человек, который так много помогал другим. И это сразу трогает, об этом начинают говорить. Я не хочу сравнивать, но вспомните уход принцессы Дианы. Она и Жанна — это те женщины, о которых говорили только хорошее. И их уход заставил нас задуматься», — заверил Влад Лисовец в беседе с MK.ru.