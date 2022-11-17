Влад Лисовец огласил неожиданную версию смерти Жанны Фриске

Влад Лисовец не стал скрывать, что до сих пор не может смириться с тем, что Жанна Фриске так рано ушла из жизни. Однако певица успела оставить свой след — песни, ставшие хитами, роли в кино. Но главная ее гордость — сын Платон, который живет с семьей своего отца Дмитрия Шепелева.

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