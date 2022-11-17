Это просто удивительно: как 39-летняя Алсу выглядит на фото и видео в одном и том же наряде

Алсу не скрывает, что проснулась знаменитой, когда была совсем юной. Но и теперь спустя больше 20 лет певица не перестает удивлять поклонников своей моложавой внешностью. Даже после рождения троих детей ей удалось сохранить стройную фигуру. На публике она зачастую предстает в модных нарядах.
Обычно для прогулок с подругами Алсу выбирает джинсы, пальто и другие комфортные наряды в стиле кэжуал. На этот раз она решила похвастаться обновками. Певица предстала в спортивном костюме с джоггерами и толстовкой в цвете припыленной розы. Она дополнила свой наряд кепкой. Артистка была с нюдовым макияжем. Артистка выложила фото, на котором выглядела безупречно.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Алсу. Фото: соцсети звезды
На этот раз в Сети также оказалось видео, на котором Алсу красовалась в этом же наряде. Поклонники были удивлены, что у нее идеальная кожа и нет признаков старения. Многие отметили, что на фото и видео певица выглядит просто безупречно. Артистка так развеяла слухи, что пользуется фотошопом.
«Вау, какая уютная», «А вы вообще не стареете», «Просто сногсшибательная! Такая девочка 18 лет», «Как непривычно видеть вас в толстовке», «И это мама троих детей!» — поразились подписчики.