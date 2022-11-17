Это просто удивительно: как 39-летняя Алсу выглядит на фото и видео в одном и том же наряде

Обычно для прогулок с подругами Алсу выбирает джинсы, пальто и другие комфортные наряды в стиле кэжуал. На этот раз она решила похвастаться обновками. Певица предстала в спортивном костюме с джоггерами и толстовкой в цвете припыленной розы. Она дополнила свой наряд кепкой. Артистка была с нюдовым макияжем. Артистка выложила фото, на котором выглядела безупречно.

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