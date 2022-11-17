«Мы с мужем прошли много обследований»: почему Орлова решила рожать в 45 лет

Ольга Орлова. Фото: Global Look Press

Ольга Орлова. Фото: Global Look Press

Телеведущая рассказала, как решилась во второй раз стать мамой.

Ольга Орлова вовсю готовится к грядущим родам. Меж тем поклонники не перестают засыпать экс-солистку «Блестящих» вопросами о беременности. Многих из них волнует вопрос, как артистка решилась на такой серьезный шаг в 45 лет.

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Ольга подчеркнула, что решение было взвешенным и обдуманным. Они с мужем долго готовились к тому, чтобы стать родителями.

«Я встретила мужчину своей мечты, с которым мы поняли, что нам очень бы хотелось родить ребенка. Мы оба прошли большое количество обследований, мы оба были очень настроены на хороший результат. Я — здоровая женщина, доктор мной доволен, а что еще нужно», — поделилась Орлова в соцсети.

Напомним, певица, а ныне ведущая «Дома-2», вышла замуж в 2021 году. Свадьба была скромной и тайной. Избранник Ольги, бизнесмен по имени Валерий, ведет непубличный образ жизни и не общается с прессой.

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