«Мы с мужем прошли много обследований»: почему Орлова решила рожать в 45 лет

Ольга Орлова вовсю готовится к грядущим родам. Меж тем поклонники не перестают засыпать экс-солистку «Блестящих» вопросами о беременности. Многих из них волнует вопрос, как артистка решилась на такой серьезный шаг в 45 лет.

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Ольга подчеркнула, что решение было взвешенным и обдуманным. Они с мужем долго готовились к тому, чтобы стать родителями.