«Мне запрещали работать»: Виктория Боня пожаловалась на своего бывшего

Модель и бывшая звезда телепроекта «Дом-2» Виктория Боня, размышляя о том, как некоторые влюбленные поддерживают и понимают друг друга, рассказала своим подписчикам о собственном неудачном опыте отношений.
Много лет назад Виктория встречалась с мужчиной, который всячески ограничивал ее свободу и диктовал, что она должна делать, а что — нет.
«Я всегда мечтала быть самостоятельной. Помню, когда начала работать, уже после телевидения, я вела мероприятия, и однажды меня пригласили вести день рождения. И мой на тот момент молодой человек сказал: «Нет, ты не поедешь, я лучше сам тебе дам эти деньги». Я ответила, что для меня будет гораздо более ценным самой их заработать. А он запрещал работать», — пожаловалась звезда.
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По ее словам, такая позиция мужчины вредит отношениям, потому что каждый должен иметь возможность делать то, что ему нравится.
«И очень приятно видеть, когда люди находят общую тропу и развиваются», — добавила Боня.