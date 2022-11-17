«На мою свадьбу были приглашены 300 человек, кроме него»: как Бородина отомстила отцу

В детстве Ксения Бородина крайне редко видела отца. Ким Джимоевич ушел из семьи, когда его дочке был всего год. После этого он приезжал только для того, чтобы отдать ей деньги или подарки.

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Ксении не хватало отцовской любви, поэтому она очень ценила редкие встречи. Однако отец не замечал этого. В день 18-летия Бородина до самого вечера прождала папу на улице, но он так и не приехал, несмотря на свое обещание.

Ким Джимоевич вспомнил о дочке только тогда, когда она прославилась. Он позвонил и спросил, почему Ксения взяла себе фамилию Бородина.

Теледиву возмутила претензия.