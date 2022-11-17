Беременная Лиза Моряк и Сарик Андреасян женятся: первое фото невесты

Лиза Моряк и Сарик Андреасян три года встречались и наконец приняли решение официально оформить свои отношения.
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Пышное торжество пара запланировала на годовщину знакомства, которая состоится летом, а расписаться решила уже сейчас.
Лиза не стала скрывать радостное событие и поделилась с поклонниками в соцсети снимками, которые сделала по дороге в ЗАГС. На фото беременная актриса запечатлелась в машине.
Для церемонии она выбрала платье цвета айвори, расшитое мелкими жемчужинами. Чтобы не замерзнуть, Моряк накинула на плечи теплую шубу.
Лиза Моряк. Фото: соцсети
Оказалось, на торжество влюбленные решили не звать ни друзей, ни родных.
«Ребята, едем на свадьбу. Едем расписываться. Никого не позвали. Родственников тоже. Все обиделись. Я просто не хотел смотреть, как родственники плачут и портят мне роспись. Это я шучу, конечно. Просто решил никого не звать, и Лиза тоже», — поделился Андреасян.