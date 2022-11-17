Беременная Лиза Моряк и Сарик Андреасян женятся: первое фото невесты

Лиза Моряк и Сарик Андреасян три года встречались и наконец приняли решение официально оформить свои отношения.

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Пышное торжество пара запланировала на годовщину знакомства, которая состоится летом, а расписаться решила уже сейчас.

Лиза не стала скрывать радостное событие и поделилась с поклонниками в соцсети снимками, которые сделала по дороге в ЗАГС. На фото беременная актриса запечатлелась в машине.

Для церемонии она выбрала платье цвета айвори, расшитое мелкими жемчужинами. Чтобы не замерзнуть, Моряк накинула на плечи теплую шубу.