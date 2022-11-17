30-летняя Мария Парфенова сыграла пышную свадьбу в Тель-Авиве

Дочь известно журналиста и телеведущего Мария Парфенова рассекретила тайную свадьбу. Торжество состоялось в Израиле. Так, праздник молодожены закатили в загородном клубе MA'ARAVA под Тель-Авивом. Замуж 30-летнюю Марию отдали согласно еврейским традициям.

Избранником Парфеновой стал предприниматель Сергей Мхитарян. Свои отношения влюбленные скрывали. Впервые о женихе Мария рассказала в июне, показав фото с ним. Потом парочка обручилась. Свадьбу откладывать не стали: все прошло с размахом. Гости, танцы, застолье и невеста в белом платье.

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