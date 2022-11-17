Родная сестра Андрея Губина раскрыла правду о здоровье певца

Звезда 90-х Андрей Губин пропал с радаров в связи с тяжелой болезнью. Артист заявил, что страдает от неизлечимого неврологического заболевания, которое не дает ему жить спокойно.

Родная сестра Губина Анастасия Клементьева подтвердила страдания брата. Девушка заявила, что сильно переживает за него.

«Ему то хуже, то лучше… Надеемся на лучшее», — заявила она «Пятому каналу».

Губин, напомним, недавно признался, что у него парез левой стороны лица и ему тяжело дышать. Желаем здоровья любимому артисту!