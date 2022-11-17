Сменивший Гуревича в программе «Сто к одному» Александр Акопов стал гендиректором СТС

Программа «Сто к одному» выходит в эфир с 1998 года. Все это время ее бессменным ведущим был Александр Гуревич. Несколько месяцев назад 57-летний шоумен оставил работу.

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Его место занял известный продюсер Александр Акопов, работавший над созданием популярных сериалов «Бригада», «Бедная Настя», «Моя прекрасная няня», «Не родись красивой», «Татьянин день» и другие.

Протрудившись в «Сто к одному» около месяца, Акопов получил новую работу. Он стал заместителем генерального директора «Национальной Медиа Группы» и гендиректором телеканала СТС.