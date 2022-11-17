Без макияжа и в леопардовой блузке: Нетребко в бизнес-классе самолета прилетела в Рио-де-Жанейро (видео)

Анна Нетребко уже много лет строит карьеру. Она смогла прославиться на всю страну. Примечательно, что артистка каждый год много гастролирует. Она только в этом году давала концерты в Италии, Испании, Израиле и других странах. Певица живет в Австрии, где растит сына Тьяго. Однако дома она бывает крайне редко.
На этот раз Нетребко отправилась в длительное путешествие. Она успела провести два дня в Стамбуле, где посетила светский ужин. А потом певица оказалась в Дубае, где щегольнула в мини-платье. Но и там она была недолго. От туда артистка на самолете отправилась в Бразилию.
Анна поделилась кадрами из бизнес-класса. Она летела 15 часов до Рио-де-Жанейро. Певица покрасовалась без макияжа и укладки. Она предстала в леопардовой блузке. Артистка встала с кресла, чтобы размяться. Рядом с ней был муж Юсиф Эйвазов.
«Обригаду! После 15 часов полета остается только танцевать!» – заявила звезда.
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На этот раз поклонники восхитились природной красотой певицы. Многие отметили, что и без макияжа она выглядит моложе многих сверстниц. А так как Нетребко любит много гулять, то фанаты ждут ее репортажей из знаменитого города.