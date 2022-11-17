Без макияжа и в леопардовой блузке: Нетребко в бизнес-классе самолета прилетела в Рио-де-Жанейро (видео)

Анна поделилась кадрами из бизнес-класса. Она летела 15 часов до Рио-де-Жанейро. Певица покрасовалась без макияжа и укладки. Она предстала в леопардовой блузке. Артистка встала с кресла, чтобы размяться. Рядом с ней был муж Юсиф Эйвазов.

«Обригаду! После 15 часов полета остается только танцевать!» – заявила звезда.

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