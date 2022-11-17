Катя Гордон назвала новорожденного сына необычным именем

Звездная юристка и певица Катя Гордон родила третьего сына в одной из московских клиник. Несмотря на то, что ребенок появился на свет чуть раньше срока, с ним все хорошо. Мама и малыш чувствуют себя нормально.

Гордон призналась, что очень хотела ребенка, и даже вымаливала его в одном из храмов Белграда. Мальчик родился 16 ноября - в День святого Теодора. Поэтому его так и назвали - Теодор, пишет kp.ru.

У Кати, напомним, подрастают два сына - Серафим и Даниил. Отец третьего ребенка - бизнесмен Виктор Хархалис.