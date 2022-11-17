«Милая, веселая и энергичная»: инсайдер подтвердил новый роман Брэда Питта

На днях голливудского красавчика Брэда Питта сфотографировали на концерте с новой подругой. Ею оказалась 29-летняя ювелир бренда Anita Ko Инес де Рамон - бывшая жена звезды «Дневников вампира» Пола Уэсли (расстались в 2022 году).
Оказалось, что девушка не случайно попала в один кадр с 58-летним актером – они встречаются уже какое-то время, хотя пока это просто веселое времяпрепровождение. Об этом журналистам рассказал инсайдер, осведомленный в личной жизни кинозвезды.
«Это не исключительные отношения. Инес милая, веселая и энергичная. У нее отличный характер. Брэду нравится проводить с ней время», — цитирует свой источник издание People.
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Второй инсайдер - близкий к девушке - заверил журналистов, что пара встречается уже несколько месяцев, и Брэд «действительно влюблен». Однако официальный представитель актера отказался комментировать прессе слухи о новом романе Питта.
Напомним, в прошлом месяце кинозвезде активно приписывали отношения с известной моделью Эмили Ратаковски, но данный роман не вылился во что-то серьезное.