«На тусовках, где идиоты-артисты гуляют, он никогда не появлялся»: куда пропал Иван Ургант

Иван Ургант более полугода почти не выходит на связь с поклонниками. Поговаривали даже, что шоумен бросил работу и покинул Россию, однако его отец опроверг слухи.

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Андрей Львович заверил, что Иван любит телевидение, просто не может шутить в нынешнее сложное время. Что касается выходов в свет, их телеведущий и раньше всегда игнорировал.