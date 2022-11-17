«На тусовках, где идиоты-артисты гуляют, он никогда не появлялся»: куда пропал Иван Ургант

Иван Ургант более полугода почти не выходит на связь с поклонниками. Поговаривали даже, что шоумен бросил работу и покинул Россию, однако его отец опроверг слухи.
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
Андрей Львович заверил, что Иван любит телевидение, просто не может шутить в нынешнее сложное время. Что касается выходов в свет, их телеведущий и раньше всегда игнорировал.
«Он любит телевидение, с уважением к нему относится. А на тусовках, где идиоты-артисты в расшитых золотом костюмах гуляют, он никогда не появлялся», — рассказал Ургант-старший «КП-Петербург».
По словам отца, все свободное время Иван проводит в кругу семьи, которую ставит выше работы и всего остального.
«Его любимое времяпрепровождение — это семья. Он отличный семьянин, и я горжусь этим. Он знает, что такое семья, что такое дети, что такое ответственность», — поделился Андрей Львович.