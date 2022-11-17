«Ангельски хороша»: Шубская в купальнике цвета сочной травы обнажила изящные формы на яхте

Анастасия Шубская является дочкой Веры Глаголевой. Она пошла по стопам мамы и стала актрисой. Однако уже пять лет Шубская строит отношения с хоккеистом Александром Овечкиным. Они в свое время сыграли пышную свадьбу. Избранница подарила спортсмену двоих детей: Сергея и Илью. Пара живет в США, но регулярно приезжает в Россию.
16 ноября Шубская отметила свой день рождения. Примечательно, что хоккеист находится на работе, поэтому его супруга отпраздновала 29-летие в компании подруг. Они провели вечер на яхте. Артистка смогла весело провести вечер. Она отметилась в летнем наряде.
Анастасия поделилась кадрами, на которых предстала в шортах и купальнике цвета сочной травы. Она красовалась на борту яхты. Жена спортсмена покрасовалась в лучах солнца. Она всего два года назад родила второго ребенка, но уже вернулась в форму. Шубская обнажила плоский живот и засветила скромное декольте. Она похвасталась стройными ногами.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Анастасия. Многие отметили, что у нее модельная внешность.
«Какая у вас роскошная фигура», «Выглядите просто на 18 лет», «До чего хорошенькая», «У вас идеальный живот», «Какая роскошная», «Просто нет слов», «Душенька, ну до чего вы прекрасны», «Ангельски хороша», «Шортики сидят как надо», — стали писать пользователи Сети.