«Ангельски хороша»: Шубская в купальнике цвета сочной травы обнажила изящные формы на яхте

Анастасия поделилась кадрами, на которых предстала в шортах и купальнике цвета сочной травы. Она красовалась на борту яхты. Жена спортсмена покрасовалась в лучах солнца. Она всего два года назад родила второго ребенка, но уже вернулась в форму. Шубская обнажила плоский живот и засветила скромное декольте. Она похвасталась стройными ногами.

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