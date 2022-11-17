«Должен быть мужчина сильнее!»: 67-летняя Долина обмолвилась о своем одиночестве

Лариса Долина относится к той категории певиц, которые следят не только за внешностью, но и за имиджем. Джазовая исполнительница за словом в карман не лезет. Поклонники помнят, как артистка лихо припечатала юную звезду «ТикТока» Валю Карнавал, посоветовав ей взять уроки вокала. Долина заявила, что симпатичная девчушка попросту не умеет петь.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».