«Должен быть мужчина сильнее!»: 67-летняя Долина обмолвилась о своем одиночестве

Лариса Долина относится к той категории певиц, которые следят не только за внешностью, но и за имиджем. Джазовая исполнительница за словом в карман не лезет. Поклонники помнят, как артистка лихо припечатала юную звезду «ТикТока» Валю Карнавал, посоветовав ей взять уроки вокала. Долина заявила, что симпатичная девчушка попросту не умеет петь.
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Лариса Долина требовательна не только к окружающим, но и к себе. Будучи звездой первой величины, артистка не спешит заводить отношения с представителями сильного пола.
«С сильной женщиной должен быть такой мужчина, который будет сильнее ее. А таких, к сожалению, мало. Поэтому у меня его и нет», - заверила певица в беседе с Teleprogramma.pro.