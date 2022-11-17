Ковальчук объяснила, почему они с Чумаковым прячут 5-летнюю дочку Амелию

Юлия Ковальчук вместе с Алексеем Чумаковым воспитывает 5-летнюю дочку Амелию. Поклонники до сих пор гадают, почему звездная чета с самого рождения малышки прятала ее от публики. Артистка предпочитает делиться в личном микроблоге своими фото или снимками с мужем, а вот дочку там не увидишь. И вот почему!
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Певица дала понять, что она не хочет, чтобы все вокруг обсуждали ее дочку — какой она растет, на кого больше похожа, на маму или на отца. Экс-солистка группы «Блестящие» считает, что у ребенка должно быть нормальное детство.
«Это мой ребенок, это наша семья. Я не хочу разговоров вокруг нее. Я не хочу, чтобы обсуждали, на кого она похожа или непохожа, кем она будет или не будет», — приводит m24 слова Юлии Ковальчук.
Похоже, что муж артистки ее в этом полностью поддерживает. Так, для Чумакова, как и для его второй половинки, на первом месте спокойное детство дочери.