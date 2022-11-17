Ковальчук объяснила, почему они с Чумаковым прячут 5-летнюю дочку Амелию

Юлия Ковальчук вместе с Алексеем Чумаковым воспитывает 5-летнюю дочку Амелию. Поклонники до сих пор гадают, почему звездная чета с самого рождения малышки прятала ее от публики. Артистка предпочитает делиться в личном микроблоге своими фото или снимками с мужем, а вот дочку там не увидишь. И вот почему!

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