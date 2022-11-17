Стало известно, когда Наталия Орейро может приехать в Россию

Звезда сериала «Дикий ангел», уругвайская актриса Наталия Орейро, может в скором времени посетить Россию: она планирует сниматься в новогоднем фильме. Об этом стало известно от режиссера картины «Письмо Деду Морозу» Кирилла Кузина.

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«Съемки начнутся в ноябре 2022 года, а сам фильм планируется выпустить в 2024 году. У нас очень хороший сценарий и очень опытные продюсеры, поэтому, наверное, удалось получить согласие Наталии на съемки в картине», — приводит слова режиссера издание РИА ФАН со ссылкой на «Абзац».

Впрочем, точные сроки прибытия актрисы пока не называются: это конфиденциальная информация. Но у поклонников «Дикого ангела» уже появилась надежда увидеть любимую актрису.