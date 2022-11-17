Максима Виторгана назвали «говноактером»

Бывший участник «Дома-2» Рустам Солнцев нелицеприятно высказался о бывшем муже так называемой журналистки Ксении Собчак Максиме Виторгане.

«Как актер он - говно», - заявил Солнцев в проекте Teleprogramma.pro «Загугли звезду».

Солнцев также прошелся и по бывшей супруге Виторгана, уличив ее в глобальной лжи. Блогер считает, что светская львица окончательно завралась.