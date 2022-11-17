Максима Виторгана назвали «говноактером»

Кадр из фильма «с 8 Марта, мужчины!»

Кадр из фильма «с 8 Марта, мужчины!»

Известный блогер сделал заявление.

Бывший участник «Дома-2» Рустам Солнцев нелицеприятно высказался о бывшем муже так называемой журналистки Ксении Собчак Максиме Виторгане.

«Как актер он - говно», - заявил Солнцев в проекте Teleprogramma.pro «Загугли звезду».

Солнцев также прошелся и по бывшей супруге Виторгана, уличив ее в глобальной лжи. Блогер считает, что светская львица окончательно завралась.

«Ты сейчас как участница «Дома-2», а я как Ксения Собчак, которая поймала тебя на чем-то мелком и постыдном. Наконец-то мы поменялись ролями», - добавил Солнцев.

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