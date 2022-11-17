Тренер Мишин рассказал, в каких отношениях был с Александром Горшковым

Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков был не только талантливым руководителем и выдающимся фигуристом, но и замечательным другом. Воспоминаниями о нем поделился тренер по фигурному катанию Алексей Мишин.
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Он признался, что не встречал на своем жизненном пути такого отзывчивого и доброго друга, как Горшков.
«Это был замечательный человек, выдающийся спортсмен, отличный руководитель. Вся его жизнь прошла рядом со мной, старшим товарищем», — приводит слова Мишина телеканал «360».