«Бесполезная»: Влад Кадони публично унизил модель Алену Шишкову

Модель Алена Шишкова, известная благодаря отношениям с рэпером Тимати, и телеведущий Влад Кадони оказались в числе звездных участников реалити-шоу канала «ТВ-3» «Наследники и самозванцы».
В Сети распространяется видео, на котором отчетливо слышно, как Влад Кадони высказывается об умственных способностях модели Алены Шишковой, фактически публично унижая блондинку.
«Выгодно сейчас выгонять только бесполезных игроков» — слышен в кадре голос Влада Кадони.
Алена Шишкова. Фото: Global Look Press
Кто-то из участников реалити-шоу попросил Влада Кадони назвать конкретные имена бесполезных людей. Тот в ответ озвучил имя Алены Шишковой.
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«Наследники и самозванцы» — первое реалити-шоу в жанре детектива. 18 звезд российского шоу-бизнеса, участвующих в проекте, бросают вызов друг другу и собственным страхам в борьбе за наследство таинственного миллионера в пространстве роскошного замка.