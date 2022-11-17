«Бесполезная»: Влад Кадони публично унизил модель Алену Шишкову

Кто-то из участников реалити-шоу попросил Влада Кадони назвать конкретные имена бесполезных людей. Тот в ответ озвучил имя Алены Шишковой.

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«Наследники и самозванцы» — первое реалити-шоу в жанре детектива. 18 звезд российского шоу-бизнеса, участвующих в проекте, бросают вызов друг другу и собственным страхам в борьбе за наследство таинственного миллионера в пространстве роскошного замка.