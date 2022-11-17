Солнцев о тусовках у Пугачевой: «Какой там высший свет? Всякие Орловы, Виторганы были»

Бывший участник «Дома-2» Рустам Солнцев вспомнил тусовки, которые проводила у себя дома Алла Пугачева. По его словам, кого там только не было.

«Так называемая телеведущая Ольга Орлова тоже тусила у нее в гостях. О какой разборчивости Аллочки вы говорите? Игорь Николаев со своей женой. Потом Максим Виторган. Да, актер не очень. О каком высшем свете, который рядом с ней был, вы говорите?» — заявил Солнцев в проекте Teleprogramma.pro «Загугли звезду».

При этом Солнцев почеркнул, что Россия с ее музыкальным рынком для Аллы теперь закрыта.