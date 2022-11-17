Тренер Тамара Москвина сделала заявление, узнав о смерти Александра Горшкова

Заслуженный тренер России Тамара Москвина выразила соболезнования родным и близким Александра Горшкова, который много лет профессионально и душевно руководил Федерацией фигурного катания на коньках России.
Тамара Москвина подчеркнула, что именно благодаря Александру Горшкову и его партнерше Людмиле Пахомовой танцы на льду вышли на более высокий уровень.
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«Мы потеряли Александра Горшкова, который с Людмилой Пахомовой вывел когда-то танцы на льду на высокий уровень, они стали первыми олимпийскими чемпионами в этом виде. Благодарность Александру за то, что он много лет душевно и по-деловому руководил Федерацией фигурного катания России», — цитирует заслуженного тренера телеканал «360».