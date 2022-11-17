Тренер Тамара Москвина сделала заявление, узнав о смерти Александра Горшкова

Заслуженный тренер России Тамара Москвина выразила соболезнования родным и близким Александра Горшкова, который много лет профессионально и душевно руководил Федерацией фигурного катания на коньках России.

Тамара Москвина подчеркнула, что именно благодаря Александру Горшкову и его партнерше Людмиле Пахомовой танцы на льду вышли на более высокий уровень.

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