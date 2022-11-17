Обнищавшие Little Big завысили райдер - требуют «люкс» и «Майбах»

Обнищавшие солисты группы Little Big Илья Прусикин и Софья Таюрская пересмотрели личный райдер. Артисты согласились выступить на корпоративе в Армении, но выдвинули жесткие условия организаторам.

Они заявили, что прилетят в Ереван исключительно бизнес-классом. Поселить их должны в отеле класса «люкс», а встретить автомобиль Maybach с «молчаливым водителем».

За сам концерт Little Big потребовали 6,5 миллионов рублей.

Кстати, выступления артистов отменяют по всему миру - недавно в Казахстане, а теперь и в Польше. Причиной отмены музыканты называют «политическое давление». Поляки считают, что Прусикин и Таюрская «неправильно протестуют».