Группа «Кино» выпустит новый музыкальный альбом

Поклонники популярной советской рок-группы «Кино» смогут услышать новые композиции, сделанные музыкантами за последние 10 лет: все они собраны в один альбом. Об этом коллектив сообщил на своей странице в соцсети.

«По вашим многочисленным просьбам мы представляем новый альбом нашей группы. Песни «Кино» в современном звучании. Так должна звучать наша группа сегодня», - такое сообщение появилось в «ВКонтакте».

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Презентация планируется в «Севкабеле» в Петербурге, она намечена на 24 декабря, сообщает телеканал «360».

Напомним, лидером группы «Кино» был Виктор Цой. В 1990 году музыкант погиб, и группа распалась. Впрочем, спустя годы Юрий Каспарян, Александр Титов, Игорь Тихомиров вновь воссоединились.