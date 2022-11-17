Платья можно выбросить: назван главный тренд предновогодних вечеринок

Известная журналистка и блогер Надежда Стрелец в своем телеграм-канале часто делает модные обзоры.

Она зорко следит за трендами и доносит до своей аудитории, что сейчас особенно актуально.

В преддверии новогодних вечеринок Надежда Стрелец рассказала, какие наряды для них будут предпочтительными. Как и в прошлом году, в тренде все мерцающее и блестящее, а главным конкурентом сверкающего платья стали такие же брюки.

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