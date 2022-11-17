Платья можно выбросить: назван главный тренд предновогодних вечеринок

Известная журналистка и блогер Надежда Стрелец в своем телеграм-канале часто делает модные обзоры.
Она зорко следит за трендами и доносит до своей аудитории, что сейчас особенно актуально.
В преддверии новогодних вечеринок Надежда Стрелец рассказала, какие наряды для них будут предпочтительными. Как и в прошлом году, в тренде все мерцающее и блестящее, а главным конкурентом сверкающего платья стали такие же брюки.
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«Они могут быть из метализированной ткани, с пайетками, стразами или люрексом. Блестящие брюки можно «успокоить» однотонной футболкой или оверсайз-свитером, составить элегантный образ с пиджаком или же самый блистательный – со сверкающим топом. В них удобно танцевать до утра, а также можно будет носить на вечеринки и после боя курантов», - поделилась Надежда Стрелец.
По материалам телеграм-канала «Стрелец-Молодец».