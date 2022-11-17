«Ничего не бьется по датам»: Водянову вновь уличили во вранье после обнаружения родной сестры в США

Звезда мировых подиумов, уроженка Нижнего Новгорода Наталья Водянова на этой неделе придала огласке семейную историю.

Оказывается, в 2000-м году ее мама родила дочь от большой любви. А чтобы девочка, как ее сестры не жила в нищете, Водянова посоветовала маме отдать ее на удочерение в США. И вот, спустя 22 года, сестра модели нашла ее по ДНК.

В Сети сразу заподозрили, что в этой истории все нечисто. И решили, что сестра Водяновой, на самом деле ее внебрачная дочь, которую она решила спрятать, начав встречаться с лордом Портманом - своим первым мужем.

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