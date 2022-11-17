«Ничего не бьется по датам»: Водянову вновь уличили во вранье после обнаружения родной сестры в США

Звезда мировых подиумов, уроженка Нижнего Новгорода Наталья Водянова на этой неделе придала огласке семейную историю.
Оказывается, в 2000-м году ее мама родила дочь от большой любви. А чтобы девочка, как ее сестры не жила в нищете, Водянова посоветовала маме отдать ее на удочерение в США. И вот, спустя 22 года, сестра модели нашла ее по ДНК.
В Сети сразу заподозрили, что в этой истории все нечисто. И решили, что сестра Водяновой, на самом деле ее внебрачная дочь, которую она решила спрятать, начав встречаться с лордом Портманом - своим первым мужем.
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Проанализировав цепочку событий, к этой же мысли склоняется и известная блогерша Лена Миро.
Она написала пост в «Живом Журнале», в котором прямо заявила, что у этой истории Натальи Водяновой вопросов больше, чем ответов. Поэтому в нее и не поверили.
«Лично я в эту историю не верю. Во-первых, ничего не бьется по датам, насколько я помню. В 2000 году Наталья уже звездила по подиуму, и кое-какие деньги у нее водились. В 2001 у нее уже были отношения с первым мужем - богатым человеком. Познакомились они - специально подняла старую прессу - в 1999 году. Во-вторых, с чего это вдруг мать, родившая троих детей, отдала бы ребенка из-за нищеты? В общем, у меня к этой истории больше вопросов, чем есть ответов. Для чего эту историю рассказали публике, тоже большой вопрос», - высказалась Лена Миро.