Хохотушка в пудровой блузочке: как сейчас выглядит подросшая дочь Проскуряковой от Николаева

Юлия Проскурякова и Игорь Николаев

Юлия Проскурякова и Игорь Николаев. Фото: Global Look Press

Наследнице Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой Веронике уже семь лет.

Известный композитор и поэт-песенник Игорь Николаев и его жена Юлия Проскурякова воспитывают единственного совместного ребенка - дочку Веронику. В октябре наследнице именитой пары исполнилось семь лет.

В последнее время Игорь Николаев и Юлия Проскурякова нечасто показывают дочь в своих соцсетях. Поэтому кадры, которыми Юлия Проскурякова поделилась в микроблоге, вполне можно назвать редкими.

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На видео Юлия Проскурякова запечатлела момент общения с дочкой Вероникой. Девочка облачена в красивую пудровую блузу, ее роскошные локоны цвета пшеницы собраны в хвост.

«Ника, а скажи про советское время. Это что за советское время?» - обратилась к дочери Юлия Проскурякова.

«Советское время – это давние, древние времена», - ответила Вероника.

«А ты знаешь, что твоя мама родилась в советское время? То есть, мама у тебя древняя, древняя?» - уточнила Проскурякова.

«Угу», - согласилась Вероника.

Дочь Николаева и Проскуряковой. Фото: скрин соцсети

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