Хохотушка в пудровой блузочке: как сейчас выглядит подросшая дочь Проскуряковой от Николаева

Известный композитор и поэт-песенник Игорь Николаев и его жена Юлия Проскурякова воспитывают единственного совместного ребенка - дочку Веронику. В октябре наследнице именитой пары исполнилось семь лет.
В последнее время Игорь Николаев и Юлия Проскурякова нечасто показывают дочь в своих соцсетях. Поэтому кадры, которыми Юлия Проскурякова поделилась в микроблоге, вполне можно назвать редкими.
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На видео Юлия Проскурякова запечатлела момент общения с дочкой Вероникой. Девочка облачена в красивую пудровую блузу, ее роскошные локоны цвета пшеницы собраны в хвост.
«Ника, а скажи про советское время. Это что за советское время?» - обратилась к дочери Юлия Проскурякова.
«Советское время – это давние, древние времена», - ответила Вероника.
«А ты знаешь, что твоя мама родилась в советское время? То есть, мама у тебя древняя, древняя?» - уточнила Проскурякова.
«Угу», - согласилась Вероника.
Дочь Николаева и Проскуряковой. Фото: скрин соцсети