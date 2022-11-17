Хохотушка в пудровой блузочке: как сейчас выглядит подросшая дочь Проскуряковой от Николаева

Известный композитор и поэт-песенник Игорь Николаев и его жена Юлия Проскурякова воспитывают единственного совместного ребенка - дочку Веронику. В октябре наследнице именитой пары исполнилось семь лет.

В последнее время Игорь Николаев и Юлия Проскурякова нечасто показывают дочь в своих соцсетях. Поэтому кадры, которыми Юлия Проскурякова поделилась в микроблоге, вполне можно назвать редкими.

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