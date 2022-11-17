«До Хюррем султан далеко!»: Бергюзар Корель в растянутом свитере и бесформенном тренче показалась в особняке

Бергюзар Корель и после второй беременности заметно набрала в весе. При этом актриса из турецкого сериала «1001 ночь» не стесняясь позировала в купальнике, принимая такие позы, чтобы подчеркнуть растяжки на бедрах и целлюлит, как бы говоря поклонникам, что ей нравится ее фигура после родов.

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Став мамой в третий раз жена Халита Эргенча пока в купальниках не щеголяет. Так, в своем микроблоге актриса поделилась фото, позировав в растянутом свитере, спортивных штанах, кроссовках и бесформенном тренче. Вместо сумочки - вместительный рюкзак. В таком виде Бергюзар покрасовалась в особняке, снаряжаясь на прогулку.