Елочку в доме уже наряди! Бергюзар Корель впервые за долгие месяцы показала годовалую дочку Лейлу

Бергюзар Корель - мама троих детей. От мужа Халита Эргенча она родила старших сыновей: Али и Хана, а также дочку Лейлу. В первых числах ноября пара отметила важный праздник - день рождения их малютки. Актриса из турецкого сериала «Великолепный век» поделилась редким фото с подросшей малышкой, показав, какой пухляшкой стала Лейла.

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