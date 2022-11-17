Елочку в доме уже наряди! Бергюзар Корель впервые за долгие месяцы показала годовалую дочку Лейлу

Бергюзар Корель - мама троих детей. От мужа Халита Эргенча она родила старших сыновей: Али и Хана, а также дочку Лейлу. В первых числах ноября пара отметила важный праздник - день рождения их малютки. Актриса из турецкого сериала «Великолепный век» поделилась редким фото с подросшей малышкой, показав, какой пухляшкой стала Лейла.
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Дочка Бергюзар Корель - Лейла. Фото: личный архив
Кстати, сама Бергюзар не скрывала, что третья беременность стала для нее незапланированной. Однако они с мужем сразу решили, что будут рожать. У пары уже было два сына, поэтому к появлению дочки Халит Эргенч готовился усиленно. Лейла - его любимица. Малышка уже во всю лопочет, а вот слово мама никак не может произнести.