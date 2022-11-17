Умер президент Федерации фигурного катания России Александр Горшков

Скончался советский фигурист, Олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира и Европы, а также президент Федерации фигурного катания России Александр Горшков.

Об этом утром 17 ноября сообщил Первый канал со ссылкой на гендиректор федерации Александра Когана.

Горшкову было 76 лет. Причины смерти не называются.

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Напомним, до того, как возглавить фигурное катание России, Александр Георгиевич стал легендой этого вида спорта. Всемирно известная пара Людмила Пахомова и Александр Горшков были первыми в истории Олимпийские чемпионы в спортивных танцах на льду - они выиграли золотые медали на Олимпиаде 1976 года в Инсбруке. За свои достижения пара попала в Книгу рекордов Гиннесса. И, кстати, скрепила себя узами брака.

После завершения спортивной карьеры фигурист стал работать тренером, трудился в Олимпийском комитете России, а в 2010 году был избран президентом отечественной Федерации фигурного катания. Горшков был дважды женат, его дочь Юлия стала модельером.